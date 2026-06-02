Orrori domestici | marijuana e abusi sistematici sulle sorelline
Una donna è stata arrestata con l’accusa di aver utilizzato marijuana e di aver commesso abusi sistematici sulle sue sorelline. Le indagini hanno rivelato che all’interno di una sigaretta trovata in suo possesso si trovava marijuana. Iannuzzi e Aiello sono stati identificati come responsabili di aver mantenuto il controllo sulla donna e sulle minori, anche attraverso comportamenti coercitivi. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le verifiche per accertare ulteriori responsabilità.
? Punti chiave Cosa si nascondeva esattamente dentro la sigaretta fumata da Beatrice?. Come sono riusciti Iannuzzi e Aiello a mantenere il controllo?. Quali altre violenze hanno subito le sorelline durante la segregazione?. Perché nessuno è intervenuto prima che gli abusi diventassero sistematici?.? In Breve Emanuel Iannuzzi ed Emanuela Aiello accusati di violenze e segregazione sulle minori.. Bambine costrette a pulizie domestiche e sottoposte a regimi di privazione libertà.. Presenza di marijuana accertata all'interno della sigaretta fumata dalla piccola Beatrice.. Il padre di Beatrice richiede condanne esemplari per i responsabili degli abusi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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