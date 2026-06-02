Orrori domestici | marijuana e abusi sistematici sulle sorelline

Notizia in breve

Una donna è stata arrestata con l’accusa di aver utilizzato marijuana e di aver commesso abusi sistematici sulle sue sorelline. Le indagini hanno rivelato che all’interno di una sigaretta trovata in suo possesso si trovava marijuana. Iannuzzi e Aiello sono stati identificati come responsabili di aver mantenuto il controllo sulla donna e sulle minori, anche attraverso comportamenti coercitivi. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le verifiche per accertare ulteriori responsabilità.