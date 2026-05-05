Abusi su due sorelline per dieci anni | indagato 45enne

Un uomo di 45 anni è stato messo sotto indagine con l’accusa di aver commesso abusi sessuali ripetuti su due sorelline minorenni, figlie di amici di famiglia. Le violenze sono durate quasi dieci anni. Le due bambine hanno riferito quanto subito alle autorità, che hanno avviato le indagini. La vicenda ha portato all'apertura di un procedimento giudiziario contro il sospettato.

Violenze sessuali ripetute per quasi dieci anni ai danni di due sorelle minorenni, figlie di amici di famiglia. Con questa accusa un quarantacinquenne dell'Agrigentino rischia il processo per violenza sessuale aggravata. Il pubblico ministero Gaspare Bentivegna ha ottenuto l'incidente probatorio.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Abusi su due anziane alla Rsa di Parabiago: l’infermiere patteggia 2 anniParabiago (Milano), 28 aprile 2026 - Ha scelto la via del patteggiamento l’operatore socio sanitario di 46 anni, di origine peruviana, arrestato lo... Beatrice morta a due anni, il dramma delle sorelline: “Non saranno affidate ai nonni”Il caso della piccola Beatrice, la bimba di soli 2 anni strappata alla vita in circostanze drammatiche, si sposta tra le mura di un’abitazione a... Una raccolta di contenuti Abusi sessuali su due sorelle minorenni, indagato l’amico di famigliaUn 45enne di Licata è indagato per violenza sessuale. La vicenda scaturisce dalla denuncia di una delle due sorelle che, diventata maggiorenne, ha deciso di raccontare tutto ... grandangoloagrigento.it Aversa, gravi abusi sessuali su minori: arrestati due uomini e due donne, rintracciati all’esteroQuattro persone, cittadini dell’est Europa, sono state rintracciate all’estero e sono finite in carcere con l'accusa di gravi abusi sessuali su minori. L'ordinanza di custodia cautelare è stata ... napoli.repubblica.it