A Trento, un medico è stato posto agli arresti domiciliari dopo un’indagine dei Carabinieri del N.A.S. riguardante presunti abusi durante visite mediche. L’intervento è scaturito da una segnalazione di violenza sessuale durante un appuntamento professionale. Le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche e proceduto con le misure necessarie, senza ancora conoscere tutti i dettagli dell’indagine.

I Carabinieri del N.A.S. hanno condotto un intervento repressivo a Trento, portando un medico alla misura degli arresti domiciliari dopo una segnalazione di violenza sessuale avvenuta durante una prestazione professionale. L’inchiesta, coordinata dalla magistratura, prende il via dalla denuncia di una donna che avrebbe subito l’aggressione nel corso di una visita legata alla medicina del lavoro. Il quadro delle indagini e la conferma delle testimonianze. Quello che inizialmente appariva come un episodio isolato si è trasformato in un filone investigativo più ampio grazie al riscontro di altri racconti. Le indagini hanno infatti permesso di raccogliere le deposizioni di diverse donne, i cui resoconti sono risultati pienamente coerenti con quanto riferito dalla prima denunciante, alimentando il sospetto di una condotta illecita sistematica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trento, medico sotto indagine: abusi sistematici durante le visite

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