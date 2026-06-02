Orrore sulla SS 106 | 4 braccianti uccisi e carbonizzati 2 fermi

Notizia in breve

Quattro braccianti sono stati trovati uccisi e carbonizzati sulla strada statale 106. Due sospettati sono stati fermati dopo essere stati riconosciuti tramite le immagini delle telecamere di sorveglianza. Le forze dell'ordine stanno indagando sul movente che potrebbe essere legato a una lite avvenuta prima dell'agguato. La scena del crimine è stata sequestrata per ulteriori analisi. Non sono ancora state rese note le generalità delle vittime e dei sospettati.