Orrore sulla SS 106 | 4 braccianti uccisi e carbonizzati 2 fermi
Quattro braccianti sono stati trovati uccisi e carbonizzati sulla strada statale 106. Due sospettati sono stati fermati dopo essere stati riconosciuti tramite le immagini delle telecamere di sorveglianza. Le forze dell'ordine stanno indagando sul movente che potrebbe essere legato a una lite avvenuta prima dell'agguato. La scena del crimine è stata sequestrata per ulteriori analisi. Non sono ancora state rese note le generalità delle vittime e dei sospettati.
? Punti chiave Qual è il movente dietro l'uccisione dei quattro braccianti?. Come sono stati identificati i due sospettati dalle telecamere?. Chi sono i complici che potrebbero aver aiutato nell'occultamento?. Dove si sono consumati esattamente gli omicidi prima dell'incendio?.? In Breve Vittime pakistani in viaggio verso la Piana del Metapontino. Due sospetti pakistani fermati a Villapiana dalla Squadra Mobile. Indagini coordinate dalla Procura di Castrovillari su possibile premeditazione. Analisi telecamere e testimonianze per ricostruire i movimenti del minivan. Quattro braccianti pakistani uccisi e carbonizzati sulla SS 106: due sospettati fermati. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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