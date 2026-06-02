Cosenza 2 fermi per l'omicidio dei braccianti carbonizzati ad Amendolara | incastrati dalle telecamere

Notizia in breve

Due persone sono state fermate in relazione all'omicidio dei quattro braccianti carbonizzati trovati in un’auto ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Le indagini hanno individuato i sospetti grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. I migranti, tutti lavoratori agricoli, sono stati trovati morti in auto. Le autorità stanno proseguendo le verifiche per chiarire i motivi dell’episodio.