Cosenza 2 fermi per l'omicidio dei braccianti carbonizzati ad Amendolara | incastrati dalle telecamere
Due persone sono state fermate in relazione all'omicidio dei quattro braccianti carbonizzati trovati in un’auto ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Le indagini hanno individuato i sospetti grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. I migranti, tutti lavoratori agricoli, sono stati trovati morti in auto. Le autorità stanno proseguendo le verifiche per chiarire i motivi dell’episodio.
Quattro persone sono state trovate morte in un'auto ad Amendolara, provincia di Cosenza. Si trattava di migranti che lavoravano come braccianti agricoli. Due fermati sono indagati per omicidio plurimo aggravato. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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