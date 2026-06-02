Braccianti pakistani uccisi in Calabria fermati due connazionali

Due braccianti pakistani sono stati fermati in Calabria in seguito all’uccisione di due connazionali. Il fermo è stato disposto dopo un lungo interrogatorio condotto dalle forze dell’ordine. I due sospettati sono stati portati in carcere e sono ora sotto indagine. L’identità delle vittime e i dettagli dell’episodio non sono stati ancora resi noti. La vicenda è al centro di un’indagine in corso.

Due cittadini pachistani sono stati sottoposti a fermo della Procura di Castrovillari per l’omicidio dei quattro braccianti loro connazionali uccisi bruciati vivi ieri mattina ad Amendolara Il fermo è giunto al termine di un lungo interrogatorio a cui i due sono stati sottoposti nella Questura di Cosenza dove sono stati portati nella serata di ieri dopo essere stati fermati a Villapiana. Gli investigatori della Squadra mobile sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l’omicidio che ha ripreso tutte le fasi del delitto plurimo. Sono stati bruciati vivi i quattro braccianti agricoli pachistani uccisi ieri ad Amendolara. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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