orrore e indignazione nessuna indulgenza

A Rimini un caso di abusi su una bambina ha suscitato reazioni di sdegno. La persona coinvolta avrebbe violato e minacciato la vittima per proseguire con gli abusi. Le autorità stanno procedendo con le indagini e nessuna tolleranza è stata espressa nei confronti di chi commette questi atti. La vicenda ha generato un forte clamore pubblico, richiedendo interventi legali e di tutela per la minore.

Orrore e indignazione per quanto accaduto a Rimini. "Chi violenta una bambina e usa minacce per continuare i propri abusi non merita alcuna indulgenza". Non usa mezzi termini la deputata di Fratelli d’Italia Beatriz Colombo, intervenuta dopo la notizia dell’arresto del 44enne accusato di violenza sessuale sulla figlia acquisita di 13 anni. "Auspico la massima pena prevista dalla legge – ha rimarcato ancora Colombo –. Per chi commette reati contro i minori non devono esistere sconti di pena, scorciatoie o benefici. I bambini si proteggono, non si toccano. Lo Stato deve essere inflessibile: chi distrugge l’infanzia di una bambina deve pagare fino all’ultimo giorno della propria condanna". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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