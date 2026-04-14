Infiltrazioni nei partiti l’Antimafia parte con audizioni e discussioni | nessuno sconto e nessuna indulgenza

La Commissione Parlamentare Antimafia ha stabilito all’unanimità di avviare una serie di audizioni e discussioni dedicate alle infiltrazioni nei partiti politici. La decisione è stata presa durante una riunione, in cui si è deciso di approfondire il fenomeno senza concedere sconti o indulgenze di alcun tipo. Le iniziative si svolgeranno nel prossimo periodo, con l’obiettivo di fare chiarezza su eventuali legami tra ambienti politici e attività illecite.

La Commissione Parlamentare Antimafia ha deciso all’unanimità la calendarizzazione di audizioni e discussioni sul tema delle possibili infiltrazioni nei partiti. Non cade nel vuoto l’appello di Giorgia Meloni di fare chiarezza senza sconti a nessuno e, ovviamente, senza processi aprioristici ma con discussioni che rispettino il ruolo giuridico della commissione presieduta da Chiara Colosimo. L’audizione di Lo Voi e Delmastro. Gia’ in una precedente riunione era stato stabilito, dopo il caso sollevato da notizie di stampa sul sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e sulla quota, poi ceduta, in una società intestata alla figlia di Mauro Caroccia, di procedere con un ciclo di audizioni.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Infiltrazioni nei partiti, l’Antimafia parte con audizioni e discussioni: nessuno sconto e nessuna indulgenza Meloni, commissione Antimafia si occupi di infiltrazioni nei partiti, anche in FdI"Vi sfido anche su questo, non solo solita ingerire nel lavoro della commissioni" ma "mi permetto di chiedere alla commissione parlamentare antimafia... Infiltrazioni mafiose nei partiti, svolta in Parlamento: nuova inchiesta Antimafia su impulso di MeloniUn segnale forte, a partire dalla maggioranza, affinché si faccia chiarezza sui rischi di infiltrazione dei clan nei partiti .