Professore aggredito dagli studenti il ministro Valditara | Nessuna indulgenza sui violenti

Un professore è stato aggredito da alcuni studenti in aula. Il ministro dell’istruzione ha dichiarato che non ci sarà alcuna tolleranza per i comportamenti violenti e che si deve ristabilire il rispetto nei confronti degli insegnanti. Nessuna ulteriore informazione sulle modalità dell’aggressione o sulle conseguenze immediate. La vicenda ha suscitato reazioni nel mondo scolastico, mentre le autorità stanno valutando eventuali azioni disciplinari.

“Va ripristinato il rispetto della autorità dei docenti, non vi può essere nessuna indulgenza verso i violenti”. A dirlo, come riportato dall'agenzia Ansa, è stato il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara che si è informato sulle condizioni del docente di Nereto (Teramo) che avrebbe subito. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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Docenti aggrediti dagli studenti: social, minacce e sicurezza a scuola

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