Oroscopo della settimana in corso 1-7 giugno 2026 | dalla testa al cuore

Giugno è cominciato, e lo fa senza clamori. La prima settimana è una soglia più che un avvio pieno: ieri Mercurio ha lasciato i Gemelli per il Cancro e le parole scivolano dalla testa al cuore; oggi, martedì, il Sole si appoggia a Saturno e apre la strada ad accordi concreti, di quelli pensati per durare; e la Luna, calante dopo la Luna Blu, entra proprio oggi in Capricorno e chiede di chiudere e sedimentare più che di lanciare. I grandi appuntamenti del mese arrivano dopo: questi sette giorni sono la porta d'ingresso. A cura di Eryx Aggiornato il 2 giugno 2026?? Il Cielo della Settimana 1-7 giugno La Luna: calante dopo la Luna Blu, entra oggi in Capricorno (03:18) e poi attraversa Acquario e Pesci (ci arriva domenica 7)? settimana per chiudere e sedimentare, non per grandi partenze. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Oroscopo della Settimana dal 4 al 10 maggio 2026

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