Oroscopo della prossima settimana 1-7 giugno 2026 | dalla testa al cuore

Da feedpress.me 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella prima settimana di giugno, Mercurio lascia il segno e influisce sulla comunicazione. La Luna transita in diversi segni, influenzando umore e relazioni. Venere si trova in aspetto di tensione, portando possibili contrasti nelle relazioni. Giove si avvicina alla posizione di Saturno, creando tensioni tra desideri e realtà. Marte si muove nel settore delle azioni, accelerando decisioni e movimenti. Nessun evento di grande rilievo si registra in questa fase.

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Giugno entra senza clamori. La prima settimana è una soglia più che un avvio pieno: Mercurio lascia i Gemelli per il Cancro e le parole scivolano dalla testa al cuore; martedì il Sole si appoggia a Saturno e apre la strada ad accordi concreti, di quelli pensati per durare; e la Luna, calante dopo la Luna Blu, chiede di chiudere e sedimentare più che di lanciare. I grandi appuntamenti del mese arrivano dopo: questi sette giorni sono la porta d'ingresso. A cura di Eryx Analisi firmata Aggiornato il 30 maggio 2026?? Il Cielo della Settimana 1-7 giugno La Luna: calante dopo la Luna Blu, attraversa Capricorno, Acquario e Pesci (ci entra domenica 7)? settimana per chiudere e sedimentare, non per grandi partenze. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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OROSCOPO SETTIMANA 18 - 24 MAGGIO 2026

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