Dal 1° al 7 giugno 2026, l'inizio della settimana coincide con la Festa della Repubblica e il ponte. Martedì, Mercurio entra in Cancro, portando un cambiamento nel modo in cui si comunicano i sentimenti, con parole più affettuose e riflessive. La posizione planetaria influisce sulla sensibilità e sull’espressione emotiva, rendendo più facile condividere emozioni profonde. La settimana si apre quindi con un tono più intimo e coinvolgente nelle relazioni.

L'oroscopo della settimana dal 1° al 7 giugno apre il mese con la Festa della Repubblica e il suo ponte, e con un cielo che cambia voce: lunedì Mercurio entra in Cancro e le parole, da leggere e veloci, si fanno più affettuose. Firma: Artemide – Aggiornato il 29 maggio 2026 È una settimana morbida e calante, che va dal cervello al cuore. Si parte lunedì 1° con Mercurio che entra in Cancro: dopo i giorni veloci dei Gemelli, le parole rallentano e si fanno più attente a chi abbiamo vicino. Martedì 2, fra la festa e il ponte, un buon accordo tra Sole e Saturno regala stabilità leggera e voglia di intese pratiche che durano, perfetto per una decisione concreta presa con calma. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo della prossima settimana dal 1° al 7 giugno 2026: Mercurio in Cancro porta le parole al cuore

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