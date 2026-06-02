Oroscopo della settimana dal 1° al 7 giugno 2026 | Mercurio in Cancro e il rientro verso casa

Da feedpress.me 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da lunedì 1° giugno, Mercurio entra nel Cancro, segnando un ritorno verso casa. Dopo la luna piena di fine maggio, il cielo si fa calante e le comunicazioni si orientano agli affetti. La settimana si concentra su un movimento di ritorno e di riflessione, con le parole che si dirigono verso temi familiari e personali. Non ci sono altri eventi astronomici rilevanti segnalati in questa fase.

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L'oroscopo della settimana dal 1° al 7 giugno 2026 è quello di un rientro: dopo la luna piena di fine maggio che aveva spalancato gli orizzonti, il cielo si fa calante e ci riporta verso casa, e lunedì 1° Mercurio entra in Cancro mentre perfino le parole prendono la strada degli affetti. Firma: Artemide – Aggiornato il 2 giugno 2026 È una settimana morbida e calante, che ci porta dal largo verso il dentro. La Luna Blu di fine maggio, in Sagittario, aveva aperto orizzonti e voglia di partire; ora la Luna comincia a calare e tutto rientra: verso casa, verso gli affetti, verso le persone più vicine. Il ponte della Festa della Repubblica, martedì 2, accompagna questo movimento anche nella vita di tutti i giorni — tante famiglie si ritrovano, tante tavole tornano piene. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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OROSCOPO SETTIMANALE DAL 01 AL 07 GIUGNO 2026 MERCURIO IN CANCRO STUDIO PADME

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