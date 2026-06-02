Oroscopo del lavoro di giugno 2026 | Giove entra in Leone Marte spinge e la Luna Piena in Capricorno fa i conti

L'oroscopo del lavoro di giugno 2026 ruota tutto intorno a una data: il 30. In poche ore Giove esce dal Cancro ed entra in Leone, e la Luna Piena in Capricorno fa maturare i conti di un anno intero. È il mese in cui il lavoro cambia stagione: si chiude qualcosa di lungo e se ne apre uno nuovo, mentre fuori arrivano i primi caldi e gli esami di maturità. Firma: Artemide – Aggiornato il 2 giugno 2026 Per quasi tutto giugno si lavora ancora a regime, con Marte in Toro che fino al 28 fa avanzare le cose concrete e Saturno in Ariete che chiede pazienza sulle fondamenta. Ma il vero spartiacque è alla fine: la Luna Piena in Capricorno del 30... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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OROSCOPO GIUGNO 2026 PAOLO FOX Il Mese della Svolta per Tutti i Segni!

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Oroscopo di giugno 2026: le soglie lente del mese, da Venere-Giove a Giove in LeoneA giugno 2026, il cielo si muove lentamente, con Venere e Giove che si avvicinano e poi si scontrano in Leone.

Oroscopo lavoro e denaro Leone del prossimo mese di giugno 2026: il 30 arriva Giove nel tuo segnoA giugno 2026, il calendario segna l’ingresso di Giove nel segno del Leone, avvenuto il 30 alle 07:52, e che durerà fino al 12 luglio 2027.

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Oroscopo del lavoro di giugno 2026: Giove entra in Leone, Marte spinge e la luna piena in Capricorno fa i contiOroscopo del lavoro di giugno 2026: Giove entra in Leone il 30, la Luna Piena in Capricorno fa maturare i risultati e Mercurio torna indietro. Segno per segno. msn.com