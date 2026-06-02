Oroscopo del lavoro di giugno 2026 | Giove entra in Leone Marte spinge e la Luna Piena in Capricorno fa i conti
Il 30 giugno 2026 si verifica un cambiamento rilevante nel settore lavorativo: Giove passa dal Cancro al Leone, mentre la Luna Piena in Capricorno mette in evidenza i risultati di un anno. Marte continua a spingere, influenzando le dinamiche delle attività e delle decisioni. Nessun altro evento si verifica in quella giornata, segnando una svolta nelle energie in campo.
L'oroscopo del lavoro di giugno 2026 ruota tutto intorno a una data: il 30. In poche ore Giove esce dal Cancro ed entra in Leone, e la Luna Piena in Capricorno fa maturare i conti di un anno intero. È il mese in cui il lavoro cambia stagione: si chiude qualcosa di lungo e se ne apre uno nuovo, mentre fuori arrivano i primi caldi e gli esami di maturità. Firma: Artemide – Aggiornato il 2 giugno 2026 Per quasi tutto giugno si lavora ancora a regime, con Marte in Toro che fino al 28 fa avanzare le cose concrete e Saturno in Ariete che chiede pazienza sulle fondamenta. Ma il vero spartiacque è alla fine: la Luna Piena in Capricorno del 30... 🔗 Leggi su Feedpress.me
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