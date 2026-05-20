Oroscopo lavoro e denaro Leone del prossimo mese di giugno 2026 | il 30 arriva Giove nel tuo segno

A giugno 2026, il calendario segna l’ingresso di Giove nel segno del Leone, avvenuto il 30 alle 07:52, e che durerà fino al 12 luglio 2027. Questo transito rappresenta l’inizio di una lunga stagione per chi è nato sotto questo segno, estesa circa un anno e mezzo. Durante questo periodo, le influenze planetarie si rifletteranno sia sulle questioni lavorative che sulle relazioni personali. Nessuna deduzione o interpretazione, solo fatti riguardanti la posizione dei pianeti e le date di transito.

Giugno è il mese che apre la tua stagione lunga. Il 30 alle 07:52 Giove entra in Leone e ci resta fino al 12 luglio 2027: per un anno e mezzo il cielo amplifica quello che porti, sul lavoro come sui rapporti. Venere ti precede dal 13. Marte è in Toro fino al 28, e ti chiede pazienza concreta nella prima metà del mese — lavoro silenzioso che sedimenta in vista del passaggio finale. È un mese di apertura ma a due velocità: tenuta nelle prime tre settimane, svolta nelle ultime tre giornate. Approfondimento mensile per il Leone a cura di Eryx Aggiornato il 20 maggio 2026?? Il cielo di giugno 2026 per il Leone L'evento clou del mese: 30 giugno alle 07:52, Giove entra in Leone dopo aver concluso un anno in Cancro. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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OROSCOPO LEONE APRILE 2026: ESPANSIONE E CARRIERA

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