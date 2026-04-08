Da Brindisi all' Olimpo della danza | giovane ballerina trionfa al Blackpool Dance Festival

Una giovane ballerina di Brindisi ha ottenuto un risultato rilevante al Blackpool Dance Festival, uno degli eventi più importanti nel mondo della danza. Durante la competizione, ha mostrato abilità tecniche e presenza scenica che le hanno consentito di distinguersi tra numerosi partecipanti. La vittoria rappresenta un traguardo significativo nella sua carriera, che si inserisce in un percorso di crescita nel settore della danza.

BRINDISI - Emozione, eleganza e una determinazione d'acciaio: sono questi gli ingredienti fondamentali che hanno portato Alice Dell’Atti, giovane promessa della danza brindisina, a conquistare uno straordinario successo sul prestigioso palcoscenico del Blackpool Dance Festival. Cresciuta. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Danza sportiva, due palermitani sul tetto del mondo: sono vicecampioni all'Uk Dance FestivalPalermo brilla sulla scena mondiale della danza sportiva grazie a Massimo Madonia e Giada Altezza, giovani atleti palermitani che lo scorso 22... Giovane artista di Brindisi al Festival, sarò finalista al "Sanremo juke box tour"Il suo brano, “Quando tutto è spento”, affronta con sensibilità il tema dei sogni dei bambini nei contesti di guerra, con un messaggio di speranza...