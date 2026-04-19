Ginnastica aerobica oro azzurro a Tokyo | il quintetto trionfa in Coppa del Mondo argento Falera nella mixed pair

Il quintetto italiano di ginnastica aerobica ha conquistato l'oro a Tokyo durante la Coppa del Mondo, totalizzando 19.313 punti. La squadra ha superato la Russia e la Spagna nella gara a squadre. Nella categoria mixed pair, la coppia composta da un’atleta e un atleta ha ottenuto invece il secondo posto, conquistando l’argento. La vittoria italiana si è aggiunta ai risultati di altre competizioni in programma.

Cutini, Nacci, Sebastio, Patteri e Falera volano a 19.313 e battono Russia e Spagna nella gara a squadre. Falera centra la doppietta con Rexhepi nella coppia mista. Quarto posto per Nacci nell’individuale maschile, legno per entrambi i trii Suona l’inno di Mameli all’Ota City General Gymnasium di Tokyo. Il quintetto azzurro di ginnastica aerobica guidato dal tecnico Vito Iaia si aggiudica l’oro nella tappa di Coppa del Mondo con un totale di 19.313, migliorandosi di oltre tre decimi rispetto alle qualifiche del giorno precedente. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Ginnastica aerobica, Italia protagonista a Cantanhede: azzurri in tutte le finali dell’Open e volano nella Coppa del Mondo mixed pairRexhepi terza e Frigeni quinta nelle qualifiche senior individuali, Cenci e Rusu in finale tra gli uomini. Colleferro. L’orgoglio della città vola sulle ali dell’Aerobica: Matteo Falera brilla in Coppa del Mondo in PortogalloCANTANHEDE (Portogallo) | COLLEFERRO – Ancora una volta, il nome di Matteo Falera risuona con forza nel panorama internazionale della ginnastica... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Orgoglio colleferrino: i ginnasti di Ginnastica Agorà brillano in Portogallo. Scherma/ Oro per azzurre fioretto a squadre alla Coppa del mondoScherma/ Oro per azzurre fioretto a squadre alla Coppa del mondo Manganelli si congratula con le atlete delle fiamme oro Roma, 7 giu. (TMNews) - L'Italia con il fioretto femminile a San Pietroburgo ha ... ecodibergamo.it Fiamme oro sul podio in Coppa del mondo di acque libere, scherma, sincro e ritmicaFine settimana intenso per gli atleti delle Fiamme oro che, in diverse discipline, si sono messi in evidenza conquistando medaglie prestigiose nelle competizioni di Coppa del mondo. I primi a salire ... poliziadistato.it