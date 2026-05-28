Sarabanda Celebrity Enrico Papi svela il vizietto di Orietta Berti e lei ammette | Lo faccio

Nuova serata all’insegna della musica e del divertimento con Sarabanda Celebrity, il game show di Italia 1 condotto da Enrico Papi, che torna anche questa settimana in prima serata con una nuova sfida tra personaggi famosi. La puntata in onda giovedì 28 maggio 2026 vede due squadre affrontarsi. 🔗 Leggi su Today.it

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SARABANDA - UOMO GATTO vs EL TIGRE (Italia 1, gennaio 2003)

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Sarabanda Celebrity, stasera in su Italia 1 riparte lo show con Enrico PapiStasera su Italia 1 riparte Sarabanda Celebrity, lo show condotto da Enrico Papi.

Sarabanda Celebrity: torna su Italia 1 lo show musicale con Enrico PapiStasera, 21 maggio 2026, su Italia 1 va in onda una nuova edizione di Sarabanda Celebrity, il game show musicale condotto da Enrico Papi.

Temi più discussi: Sarabanda Celebrity in prima serata su Italia 1 con Enrico Papi: i vip del 28 maggio; Sarabanda Celebrity con Enrico Papi torna giovedì 21 maggio su Italia 1; Sarabanda Celebrity, Enrico Papi va a scuola da Gerry Scotti: cosa vedremo e perché Mediaset sta puntando tutto sull'effetto nostalgia; Enrico Papi torna a suon di mooooseca.

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Sarabanda Celebrity stasera su Italia 1: Vip in gara e sfide musicaliStasera su Italia 1 torna Sarabanda Celebrity con Enrico Papi: otto vip si sfidano tra giochi musicali, hit da indovinare, jolly strategici e il mitico 7x30 finale a ritmo serrato. movieplayer.it

Stasera in tv: doppio Forbidden Fruit su Canale 5, torna Enrico Papi con Sarabanda CelebrityUna guida compatta per il 28 maggio 2026: una prima serata ricca di storie, talk, reality e grande sport, pronta a convincere ogni tipo di pubblico. In primo piano Forbidden Friut su canale 5 e il rit ... libero.it