Una cantante italiana ha espresso preoccupazione per il suo primo matrimonio, chiedendosi come farà a camminare con i tacchi a spillo senza affondare. Ha anche detto di fare la sauna nuda di notte, soprattutto in inverno. Contestualmente, ha annunciato la partecipazione a una gara musicale estiva con due artisti, presentando una canzone intitolata “QCPF (Quadri Cuori Picche Fiori)”.

Orietta Berti è pronta per entrare nella gara dei tormentoni di questa estate con Matteo Baini, in arte “Il Rosso”, e Iaem con la canzone “QCPF (Quadri Cuori Picche Fiori)”. Ma come l’artista aveva rivelato a “Che Tempo Che Fa” arriveranno altre due collaborazioni, per ora top secret. “Mi piace stare coi giovani – ha dichiarato l’artista al settimanale Chi – Mi piace il loro modo di vedere le cose. E poi impari sempre qualcosa. E nonostante tutto questo hi-tech so che io resto io”. Tra una promozione e l’altra però Orietta Berti si sta preparando per un evento molto importante che coinvolgerà tutta la famiglia: “Il 13 giugno. In una chiesetta di campagna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mio figlio si sposa e sono già preoccupata, come faccio coi tacchi a spillo? Affonderò tutta. Faccio la sauna nuda di notte, specie in inverno”: parla Orietta Berti

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