Prevenzione dei tumori focus all' ordine dei medici con Tommaso Aprile

L’Ordine dei Medici di Caserta ha organizzato il terzo appuntamento del ciclo Medicina è Cultura, dedicato alla prevenzione dei tumori. La Commissione Senior, Servizi e Cultura ha promosso un incontro che ha visto la partecipazione di esperti del settore. L’evento si è concentrato su aspetti legati alla diagnosi precoce e alle strategie di prevenzione oncologica, offrendo uno spazio di confronto tra professionisti e pubblico interessato.

In occasione del terzo appuntamento del ciclo Medicina è Cultura, la Commissione Senior, Servizi e Cultura dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (OMCeO) di Caserta presenta un incontro dedicato al tema della prevenzione oncologica. L’incontro di sabato 18 aprile alle 9.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Tumori, la prevenzione salva un terzo dei pazienti: 200 studenti a lezione con i medici del Morgagni-PierantoniMangiare in modo equilibrato, non fumare, praticare una regolare attività fisica: eccole le pietre miliari della prevenzione primaria. Sanità in crisi: la proposta dell’ordine dei medici per fermare l’esodo dei professionistiL’ordine punta anche su assunzioni immediate di medici neolaureati a tempo determinato, con garanzia di stabilizzazione al conseguimento della... Approfondimenti e contenuti Prevenzione dei tumori, la ricerca punta a valutare il potenziale dei farmaci anti-obesitàLa proposta arriva da un team di esperti che punta a studiare 5 mila persone ad alto rischio in 10 anni Dimagrire abbassa il rischio di sviluppare tumori. Alcuni più di altri. Le prove di una relazion ... repubblica.it Schillaci, non abbassare la guardia sulla prevenzione dei tumoriLe proiezioni di Airtum stimano in Italia circa 362.100 nuovi casi di neoplasie maligne nel 2025. Questo ci impone di non abbassare la guardia sulla prevenzione. Sappiamo bene che avere stili di vita ... ansa.it