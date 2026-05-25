L’Ordine dei Medici di Roma ha richiesto un incontro con la direzione della casa circondariale di Rebibbia. La richiesta mira a verificare lo stato di salute dei detenuti presenti nella struttura. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle motivazioni o sulle eventuali criticità sollevate. La richiesta è stata presentata in forma ufficiale senza ulteriori dichiarazioni pubbliche.

L’Ordine dei Medici di Roma ha richiesto formalmente un incontro alla direzione della casa circondariale di Rebibbia per verificare lo stato della salute dei detenuti. La richiesta, inoltrata anche al direttore sanitario della Uoc Salute Penitenziaria di Rebibbia, Antonio Chiacchio, mira a valutare l’assistenza sanitaria e la tutela del diritto alla salute all’interno della struttura. La tutela del diritto alla salute oltre le mura del carcere. Il presidente dell’Ordine provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri, Antonio Magi, ha spiegato le motivazioni dietro questa iniziativa istituzionale. L’organismo agisce come sussidiario dello Stato per proteggere la salute pubblica e quella dei singoli cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rebibbia: l’Ordine dei Medici chiede un controllo sulla salute dei detenuti

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