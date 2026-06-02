Ora al toro senza più testicoli i turisti lanciano le monetine

Un toro, precedentemente dotato di testicoli, è stato castrato dal Comune. Ora è considerato un bue e i turisti lanciano monetine in suo segno di scherno. Alcuni commentatori hanno detto che il toro non ha più le palle e si riferiscono alla modifica come a una perdita di identità storica. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali che spiegano le motivazioni dell’intervento.

"Il toro non ha più le palle: è diventato un bue". "Il Comune ha castrato il toro, ignora la storia di Milano. Intervenga la Soprintendenza". Il caso del giorno è - sul serio - quello del toro in Galleria, che dopo il recente restauro si è ritrovato senza più gli attributi. Proprio quegli attributi che per tradizione erano l'amuleto porta fortuna di milanesi e turisti. Ora Palazzo Marino corre ai ripari e annuncia un restauro bis per ridare il maltolto all'animale raffigurato nel mosaico del pavimento. E la vera domanda è come faranno gli esperti di tessere e collanti a fare ricomparire le palle del toro, consumate da decenni di calpestii. Lo scopriremo con grande interesse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Milano, toro in Galleria senza testicoli: i turisti lanciano monetine

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