Il Comune ha completato il restauro del Toro della Galleria Vittorio Emanuele II, rimuovendo le parti genetiche. Durante i lavori, sono state trovate e tolte le testicoli in rame del monumento. I turisti, in visita, lanciano monetine nella fontana vicino, come da tradizione. La statua del toro, simbolo di Milano, ora appare senza i testicoli, che non sono stati ricollocati dopo il restauro.

Cosa è successo al Toro della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano? In tanti se lo chiedono in queste ore, dopo che il restauro periodico commissionato dal Comune è stato finito. O forse no, perché la versione delle ultime ore indica che il mosaico dev’essere ancora completato ma, intanto, era stato aperto al pubblico, togliendo tutte le transenne e rendendolo nuovamente disponibile. Ma per poche ore, visto che da ieri sera è stato coperto da un cartone bianco anonimo, in attesa che, pare, venga ultimato. Il fatto che dovesse essere finito è emerso solo in un secondo momento e, quasi come sberleffo, i turisti hanno iniziato a lanciare le monetine, mai successo prima in Galleria: un significato dovrà pur averlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Comune copre il Toro “senza testicoli” della Galleria e i turisti lanciano le monetine

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