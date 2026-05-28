Ordine al Merito della Repubblica | chi sono i nuovi cavalieri ufficiali e commendatori

Da genovatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 2 giugno 2026 alle 9 si terrà la cerimonia ufficiale per l’80esimo anniversario della Repubblica. In questa occasione, saranno consegnati nuovi riconoscimenti dell’Ordine al Merito della Repubblica a persone nominate cavalieri, ufficiali e commendatori. La cerimonia include la consegna di decorazioni e si svolgerà in una sede istituzionale. I nomi dei destinatari saranno annunciati nelle settimane precedenti l’evento.

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Fervono i preparativi per la celebrazione dell'80esimo anniversario della Repubblica. La cerimonia istituzionale si svolgerà martedì 2 giugno 2026 alle ore 9.30 in Piazza Matteotti. Il prefetto di Genova, Cinzia Torraco, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, passerà in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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