Onorificenze al Merito e Maestri del lavoro 37 insigniti dal Prefetto | chi sono

Da bolognatoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Prefetto ha conferito 37 onorificenze al Merito e titoli di Maestro del lavoro a Bologna in occasione dell’80esimo anniversario della Fondazione della Repubblica. La cerimonia si è svolta con eventi pubblici e riconoscimenti ufficiali per individuare i meriti di cittadini e lavoratori. La giornata ha visto diverse premiazioni, con il coinvolgimento di autorità e rappresentanti della comunità locale.

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Bologna celebra l’80esimo anniversario della Fondazione della Repubblica con una giornata intensa tra cerimonie pubbliche e riconoscimenti solenni. Il 2 giugno, oltre alle celebrazioni ufficiali in Piazza del Nettuno, dove è previsto il tradizionale schieramento militare alla presenza dei reparti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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