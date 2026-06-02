Onorificenze al Merito e Maestri del lavoro 37 insigniti dal Prefetto | chi sono

Notizia in breve

Il Prefetto ha conferito 37 onorificenze al Merito e titoli di Maestro del lavoro a Bologna in occasione dell’80esimo anniversario della Fondazione della Repubblica. La cerimonia si è svolta con eventi pubblici e riconoscimenti ufficiali per individuare i meriti di cittadini e lavoratori. La giornata ha visto diverse premiazioni, con il coinvolgimento di autorità e rappresentanti della comunità locale.