Brillano le Stelle al merito tra i nuovi Maestri del Lavoro ci sono anche tre reggini | ecco chi sono

Tre persone provenienti dalla provincia sono state riconosciute come nuovi Maestri del Lavoro in occasione di una cerimonia nazionale dedicata al merito. La loro nomina rappresenta un riconoscimento ufficiale per l’impegno e la dedizione dimostrati nel corso della loro attività professionale. La premiazione si è svolta di recente, coinvolgendo figure di rilievo nel settore e sottolineando l’importanza del lavoro svolto sul territorio.

Non è solo un traguardo personale, ma anche il segno concreto di un impegno quotidiano riconosciuto a livello nazionale. Dalla provincia di Reggio Calabria arrivano tre nuovi Maestri del Lavoro: si tratta di Mario Nasuti, Francesco Polimeni e Pietro Talè, dipendenti di Poste Italiane scelti per.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Stella al merito del lavoro. Brillano tre nuovi maestriCi sono anche tre cesenati tra gli undici cittadini della Provincia di Forlì-Cesena che il primo maggio a Bologna verranno decorati con la ‘stella al... Stelle al Merito del lavoro: ecco i nuovi Maestri della provincia di ChietiCon decreto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sono 21 le lavoratrici ed i lavoratori dell'Abruzzo insigniti della Stella al Merito... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Stella al merito del lavoro. Brillano tre nuovi maestri di Cesena; Stella al merito del lavoro Brillano tre nuovi maestri; Le star del pianeta lavoro In cinque ricevono la stella al merito e diventano ’Maestri’. Stella al merito del lavoro. Brillano tre nuovi maestri di CesenaI cesenati verranno decorati il 1° maggio a palazzo Re Enzo di Bologna: a ricevere l’onorificenza saranno Patrizia Mazzini, Valentina Tadini e Marcello. ilrestodelcarlino.it Stelle al merito del lavoro: cinque nuovi maestri alla Omr di RezzatoSi tratta di: Bruno Braga (Omr Holding), Marco Nicoli (Omr Rezzato), Gianni Bollani (Omr Rezzato), M’Hamed Touzani (Fmb, Pavone del Mella), Laura Baldracchi (Omr Rovereto). quibrescia.it Poste Italiane premia i suoi dipendenti a livello nazionale: tra i 97 Maestri del Lavoro 2026 c'é anche Elisabetta Paoletti di Acilia https://canaledieci.it/2026/04/29/poste-italiane-premia-i-suoi-dipendenti-tra-i-nuovi-97-maestri-del-lavoro-ce-anche-elisabetta-paol - facebook.com facebook Impegno e passione: Stella al merito per 33 Maestri del lavoro bresciani x.com