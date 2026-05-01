Stella al merito del lavoro i nomi degli insigniti nel 2026 | chi sono i nuovi ' maestri'

Nella giornata del primo maggio, il Presidente della Repubblica ha consegnato le Stelle al merito del lavoro a 26 persone della regione ligure. La cerimonia si è svolta questa mattina e ha visto la premiazione di nuovi ‘maestri del lavoro’. I nomi degli insigniti sono stati resi noti in questa occasione, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui percorsi individuali.

Sono state consegnate stamattina, nella giornata di festa del primo maggio, le Stelle al merito del lavoro conferite dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a 26 nuovi ‘maestri del lavoro’ liguri. Una cerimonia che si è svolta nella Sala delle Grida del Palazzo della Borsa. Ecco tutti i.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Lavoro, sei ferraresi insigniti della Stella al merito: "Esempio per la comunità". I nomiSono sei i ferraresi che venerdì 1 maggio saranno insigniti della Stella al Merito del Lavoro nella cerimonia in programma a Bologna, nel Salone del... Stella al merito del lavoro. Brillano tre nuovi maestriCi sono anche tre cesenati tra gli undici cittadini della Provincia di Forlì-Cesena che il primo maggio a Bologna verranno decorati con la ‘stella al... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Stella al Merito del Lavoro; Stelle al merito del lavoro 2026: ecco chi sono i 50 nuovi maestri di Milano; Più di 25 anni nella stessa azienda: chi sono i torinesi che ricevono la Stella al merito del lavoro; Stelle al merito del lavoro. Le nostre 4 eccellenze. Consegnate in Umbria le Stelle al merito del lavoroQuesta mattina, nella cornice istituzionale del Salone Bruschi della Prefettura di Perugia, si è svolta la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro a 16 dei 18 lavoratori umbri distinti ... umbria24.it Nuove Stelle al Merito del Lavoro. Ecco chi sono i 68 toscani premiatiSaranno 68 i lavoratori toscani insigniti della Stella al Merito del Lavoro, l’onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica a ... lanazione.it Ti illumini da sola Martina Stella - facebook.com facebook L'inaugurazione della stella di Emily Blunt nella Walk of Fame di Hollywood. x.com