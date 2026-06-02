Ondata di maltempo su Bologna e provincia | voli dirottati e vigili del fuoco in azione

Un’ondata di maltempo ha interessato Bologna e la provincia nel pomeriggio di martedì 2 giugno, causando dirottamenti di voli e interventi dei vigili del fuoco.

Un'ondata di forte maltempo ha colpito Bologna e la sua provincia nel pomeriggio di oggi, martedì 2 giugno. Un violento temporale si è riversato soprattutto in città e in pianura con rovesci e raffiche di vento. Si registrano decine di interventi da parte dei vigili del fuoco per allagamenti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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NEVE A MEDICINA IN PROVINCIA DI BOLOGNA

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