Maltempo | forte nevicata e disagi in provincia di Varese In azione anche i vigili del fuoco lecchesi

Nella notte tra sabato 14 e domenica 15 marzo, una forte nevicata ha interessato la zona nord della provincia di Varese, creando problemi alla circolazione stradale. I vigili del fuoco lecchesi sono intervenuti per diversi interventi di soccorso legati alle condizioni di emergenza causate dal maltempo. La neve ha provocato disagi e situazioni di criticità nelle strade della zona.

Impegnativi interventi per alberi caduti sulle strade e automobilisti bloccati. Statale 36 provvisoriamente chiusa a Madesimo Nella notte tra sabato 14 e domenica 15 marzo un'intensa nevicata ha interessato la zona nord della provincia di Varese, causando disagi alla viabilità e numerosi interventi di soccorso tecnico urgente. In supporto al Comando dei vigili del fuoco di Varese, sono state inviate squadre con mezzi fuoristrada nelle zone di Valganna e Brinzio, particolarmente colpite dalle precipitazioni nevose. Gli interventi si sono resi necessari a causa della caduta di alberi sulla sede stradale, che hanno bloccato diversi automobilisti e reso difficoltosa la circolazione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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