La sera del 25 marzo 2026, i vigili del fuoco dell'Alto Adige sono intervenuti in circa trenta occasioni a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Le operazioni si sono svolte su tutto il territorio regionale per fronteggiare i danni causati dal maltempo. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici degli interventi o sulle eventuali persone coinvolte.

Il forte vento potrebbe proseguire anche per tutta la giornata odierna. I soccorritori: “Prudenza soprattutto nei boschi, cantieri ed aree esposte” È stata una serata di lavoro quella del 25 marzo 2026 per i vigili del fuoco altoatesini che, a causa del maltempo, hanno eseguito circa una trentina di interventi in tutto il territorio dell’Alto Adige. Ingenti i danni materiali. Tra le principali operazioni messe in atto ci sono la messa in sicurezza di persiane, parti di edifici e altri oggetti pericolosi, come anche la rimozione di alberi e rami spezzati lungo le strade e sui tetti. Il personale del Centro funzionale provinciale altoatesino non esclude la possibilità che nelle prossime ore si renda nuovamente necessario l’intervento dei soccorritori. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Maltempo, vigili del fuoco in azione per una trentina di interventi

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