Omicidio Dorobantu | la famiglia teme l’arresto domiciliare

La famiglia della vittima teme che possa essere disposto l’arresto domiciliare per uno degli accusati coinvolti nell’omicidio. Durante l’autopsia, i consulenti tecnici analizzeranno le cause della morte e le eventuali tracce di violenza. La difesa ha presentato opposizione alla richiesta di misure meno restrittive, sostenendo che non ci siano sufficienti elementi per modificare la detenzione in carcere. La decisione sul provvedimento sarà presa nelle prossime ore.

? Punti chiave Quali prove tecniche cercheranno i consulenti durante l'autopsia di Dorobantu?. Perché la difesa contesta la richiesta di misure meno afflittive?. Come influirà la decisione sui domiciliari sulla sicurezza dei tre figli?. Quali elementi dimostreranno il rischio di reiterazione del reato da parte dell'imputato?.? In Breve Avvocata Laura Presot assiste la vedova e i tre figli minori della vittima.. La difesa nominerà consulenti tecnici per l'autopsia del corpo di Dorobantu.. La madre dei tre bambini dispone di un impiego stabile a Porcia.. I familiari attiveranno percorsi di supporto psicologico per gestire il lutto.. Il dramma di Porcia: una famiglia vive nel terrore dopo l’omicidio di Dorobantu. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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