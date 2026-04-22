Un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, è stato catturato a Lamezia Terme dopo aver tentato di scappare dall’arresto domiciliare. Il soggetto si trovava in una struttura terapeutica a Cittanova, dove stava scontando gli arresti domiciliari. Il personale del Commissariato locale ha individuato e fermato il latitante, ponendo fine alla sua fuga.

Il personale del Commissariato di Lamezia Terme ha messo fine alla fuga di un quarantenne, già noto alle autorità per precedenti penali di rilievo, che si era allontanato dalla struttura terapeutica dove scontava gli arresti domiciliari a Cittanova. L’uomo, accusato di estorsione continuata con recidiva e porto d’armi o oggetti atti ad offendere aggravato, è stato rintracciato nel quartiere lametino denominato Ciampa di Cavallo il 14 aprile. La dinamica della fuga e l’operazione di localizzazione. L’episodio è scattato all’alba del 14 aprile, quando il soggetto di 42 anni ha deciso di abbandonare la comunità terapeutica di Cittanova (RC). Il provvedimento che lo vincolava alla struttura era legato a reati gravi contro la persona e condotte estorsive reiterate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga dall’arresto domiciliare: preso il latitante a Lamezia Terme

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