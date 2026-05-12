Accoltellato in via Gola 23 fermato l’aggressore per tentato omicidio I residenti | Siamo esasperati

Un uomo è stato accoltellato in via Gola 23 e l’aggressore è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. I residenti della zona hanno espresso la loro frustrazione per la situazione di insicurezza che si vive nel quartiere, spesso descritto come un punto di riferimento per lo spaccio di droga. La polizia ha intervenuto prontamente e ha fermato il sospettato poco dopo l’aggressione.

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Milano, 12 maggio 2026 – Negli anni si è guadagnato la poco lusinghiera etichetta di “fortino della droga”. Le case occupate che si trasformano in avamposti dei pusher. I pitbull a guardia della “roba”. Il viavai che tutti vedono e nessuno pare in grado di contrastare con efficacia. A due passi dai Navigli. Dai ristoranti da cartolina e dalla movida dei locali. https:www.ilgiorno.itvideovia-gola-34enne-accoltellato-nel-cortile-di-una-casa-aler-lsti82v7 Proprio lì, nel cortile condominiale dello stabile Aler al civico 23 di via Gola, è andata in scena nel primo pomeriggio di ieri una violenta lite tra due nordafricani che in pochi secondi è degenerata in aggressione a mano armata.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Accoltellato in via Gola 23, fermato l’aggressore per tentato omicidio. I residenti: “Siamo esasperati” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Calco, fermato l'aggressore del 17enne: è tentato omicidio Grossa lite, accoltellato un giovane. Fermato un uomo per tentato omicidioSono critiche le condizioni di un ventenne che si trova ora ricoverato in condizioni gravi all'ospedale di San Donà, mentre un uomo di 66 anni è... Argomenti più discussi: Uomo preso a coltellate e ridotto in fin di vita in via Gola a Milano: scatta la caccia all'aggressore, un fermato; Milano, 34enne accoltellato in via Gola durante una lite: è molto grave. L'aggressore bloccato poco dopo nelle vicinanze; Accoltellato in via Gola: 34enne gravissimo in ospedale; Accoltellato in via Gola dopo una lite: è gravissimo. Rintracciato l’aggressore. Milano, in via Gola nota per spaccio di droga, scontri fra bande e occupazioni rosse, un 34enne tunisino è stato accoltellato da un nordafricano. x.com Come ha fatto qualcuno a fidarsi di Littlefinger? reddit Accoltellato in via Gola 23, fermato l’aggressore per tentato omicidio. I residenti: Siamo esasperatiMilano, il ferito rimane gravissimo al Niguarda. I cittadini chiedono una riqualificazione della zona: Promesse non mantenute, chiediamo un tavolo tra istituzioni ... ilgiorno.it