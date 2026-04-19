Nella zona di Porta al Prato a Firenze, si è verificato un episodio di violenza che ha portato a un ferimento grave. Un uomo è stato colpito alla gola durante un alterco avvenuto in strada. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno arrestato il sospettato con l’accusa di tentato omicidio. La vicenda si inserisce in una serie di episodi violenti che si sono verificati in città questa settimana.

FIRENZE Nella settimana nera della sicurezza in città, va in scena un tentato omicidio sul marciapiede di via il Prato. Venerdì, sera intorno alle 21.30, due persone si sono affrontate nel corso di una lite. Ad avere la peggio è stato un uomo di 46 anni, di nazionalità marocchina, rimasto gravemente ferito al collo. Secondo quanto ricostruito, nel corso dell’aggressione, un 34enne di origine somala avrebbe colpito la vittima all’altezza della gola con un vetro di bottiglia rotto. L’allarme è stato dato da alcuni residenti di Porta al Prato, che hanno assistito alla scena e contattato i soccorsi. Il 46enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Santa Maria Nuova, dove si trova ricoverato in prognosi riservata a causa della gravità delle ferite riportate.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Porta al Prato, sangue in strada. Ferisce alla gola durante una lite. Arrestato per tentato omicidio

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