Nel sistema italiano, il servizio postale sta introducendo nuovi processi digitali per il rilascio di certificati e passaporti, sostituendo le procedure tradizionali. Questa trasformazione riguarda anche la provincia monzese, dove gli uffici postali stanno adottando queste novità per migliorare l’efficienza. L’aggiornamento digitale si inserisce in un contesto economico che supera il miliardo di euro di Pil, evidenziando un cambiamento nelle modalità di gestione dei servizi pubblici e amministrativi.

Nel sistema italiano, come nell’economia locale della provincia monzese, il servizio delle Poste mantiene un ruolo importante, capace di generare oltre un miliardo di Pil nell’area nord ovest dove si inserisce la Brianza e di dare lavoro con 82 nuovi posti aperti l’anno scorso sul territorio dei 55 Comuni targati Mb dove già sono un migliaio gli assunti. Nel 2025, secondo i dati diffusi dall’azienda, le attività di Poste Italiane hanno generato sul territorio brianzolo, assieme alle altre province dell’area, un impatto di oltre 1,3 miliardi di euro sul prodotto interno lordo, tenendo conto degli effetti diretti, indiretti e indotti sull’intero sistema produttivo locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Oltre un miliardo di Pil. E gli uffici cambiano pelle con certificati e passaporti

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