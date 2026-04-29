Il Comune perde la causa con Busitalia Veneto | debito di oltre 900mila euro
Il Comune di Ponte San Nicolò ha perso una causa legale con Busitalia Veneto riguardante un debito superiore ai 900.000 euro. La sentenza ha stabilito che il Comune dovrà pagare questa somma, che l’amministrazione ha già messo da parte. Il sindaco ha dichiarato di essere convinto di aver agito correttamente e di mantenere fiducia nell’esito del contenzioso.
Una mazzata da quasi un milione di euro rischia di abbattersi sulle casse del comune di Ponte San Nicolò, il sindaco Gabriele De Boni sollecitato sull'eventualità è stato chiaro: «La somma è già stata accantonata a copertura, ma siamo convinti di essere dalla parte della ragione e abbiamo fiducia.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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