Il Comune perde la causa con Busitalia Veneto | debito di oltre 900mila euro

Il Comune di Ponte San Nicolò ha perso una causa legale con Busitalia Veneto riguardante un debito superiore ai 900.000 euro. La sentenza ha stabilito che il Comune dovrà pagare questa somma, che l’amministrazione ha già messo da parte. Il sindaco ha dichiarato di essere convinto di aver agito correttamente e di mantenere fiducia nell’esito del contenzioso.