A Olbia, si attendono circa 72.000 fan per il concerto di Vasco Rossi. La logistica di Viale Italia sarà modificata per gestire l’afflusso di pubblico. Restano ancora da definire alcuni dettagli tecnici relativi alla costruzione dell’imponente palco dell’Olbia Arena. La preparazione dell’area si concentra su sistemi di sicurezza, accessi e servizi di supporto per l’evento. La data del concerto e le modalità di ingresso sono state comunicate, ma alcune componenti tecniche sono ancora in fase di completamento.

? Punti chiave Come cambierà la logistica di Viale Italia per gestire 72mila persone?. Quali dettagli tecnici mancano per completare l'imponente palco dell'Olbia Arena?. Perché Olbia sta diventando una capitale nazionale della musica live?. Quale impatto economico genererà l'arrivo dei fan da tutta Italia?.? In Breve Olbia Arena ospita le date del 12 e 13 giugno. 72mila spettatori attesi da tutta la Sardegna e la penisola italiana. Allestimenti tecnici in fase finale presso la zona industriale di Viale Italia. Evento consolida il ruolo di Olbia dopo il successo del Red Valley. Il palco di Vasco Rossi svetta su Viale Italia: Olbia si prepara al grande evento del 12 e 13 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Olbia si prepara: 72mila fan per il grande evento di Vasco Rossi

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