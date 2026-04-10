Un fan si è presentato all’ingresso di un concerto di Vasco Rossi fingendosi malato, approfittando di un'assenza di controlli per entrare all’interno dello stadio. Ha raggiunto Bari con un autobus, portando con sé uno zaino e un biglietto per l’evento, e si è recato al San Nicola per assistere alla performance del cantante. La vicenda ha suscitato attenzione per il metodo utilizzato dal tifoso per partecipare all’evento.

Uno zaino in spalla, un autobus per Bari e un biglietto per il San Nicola, proprio dove doveva esibirsi Vasco Rossi. Tutti ingredienti perfetti per una serata indimenticabile, a patto di non essersi inventati una dissenteria fulminante per giustificare l’assenza dal lavoro. È esattamente quello che ha fatto un operaio cinquantaduenne di Bisceglie, che pur di non perdere uno dei concerti più attesi dell’estate 2024 ha scelto la strada della malattia di comodo. Il risultato? Licenziamento in tronco, ricorso respinto e cinquemila euro di spese legali. Tutto per amore del Blasco. Operaio al concerto di Vasco, licenziato dopo la malattia. La storia comincia la mattina del 26 giugno 2024, quando l’uomo contatta il suo responsabile aziendale prima via WhatsApp, poi con una mail formale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Si finge malato per andare al concerto di Vasco Rossi: il danno e la beffa per il fan sfegatato

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