Vasco Rossi in concerto | sono arrivati i primi fan in città in attesa dell’evento

I primi fan di Vasco Rossi sono arrivati a Ferrara in vista dei concerti di venerdì 5 e sabato 6. Sono già presenti in città, pronti per l’evento. La presenza dei supporter si è fatta notare nelle strade e nei punti di ritrovo principali. Nessun problema di sicurezza o disagi segnalati fino a ora. La città si prepara ad accogliere gli spettatori provenienti da diverse regioni. I fan si organizzano per le giornate di musica.

I fan di Vasco Rossi, una “grande famiglia" come loro stessi si definiscono, sono già arrivati a Ferrara in attesa dei concerti di venerdì 5 e sabato 6. L'area verde in via Canapa, a fianco dei Tre Campi, è diventata la loro base, dove campeggeranno in questi giorni.Iscriviti al canale WhatsApp. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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