Ogni viaggio nasce da una scelta | la storia della Repubblica e del voto alle donne sale a bordo dei bus

Start Romagna ha avviato un'iniziativa sui bus per commemorare gli ottant’anni dalla nascita della Repubblica Italiana e dal primo voto femminile. L’evento ricorda le date considerate fondamentali per la storia del Paese, legate alla conquista della libertà e dei diritti civili. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’operazione o sulla data precisa dell’iniziativa è stata resa nota.

Ci sono date che sono 'binari invisibili' sui quali corre la nostra libertà. Per questo Start Romagna ha scelto di celebrare con un’iniziativa speciale gli ottant’anni dalla nascita della Repubblica Italiana e da quel memorabile primo voto in cui le donne, finalmente, poterono recarsi alle urne. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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