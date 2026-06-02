Da Rimini a Ravenna un video sui bus per ricordare la nascita della Repubblica e il primo voto delle donne

Da Rimini a Ravenna, un video sui bus ricorda l’anniversario della nascita della Repubblica Italiana e il primo voto delle donne. L’iniziativa di Start Romagna celebra gli ottant’anni di quegli eventi storici, evidenziando la loro importanza per la libertà e i diritti civili nel paese. La campagna coinvolge mezzi pubblici con immagini e messaggi dedicati a questi momenti fondamentali della storia nazionale.

Ci sono date che sono 'binari invisibili' sui quali corre la nostra libertà. Per questo Start Romagna ha scelto di celebrare con un’iniziativa speciale gli ottant’anni dalla nascita della Repubblica Italiana e da quel memorabile primo voto in cui le donne, finalmente, poterono recarsi alle urne. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Non serve dividersi sulle fermate, serve un sistema integrato ferro-gomma che colleghi davvero il territorio, da #Ravenna a #Rimini, passando per #Forlì e #Cesena. @CislNazionale @Cisl_ER x.com

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Lavori sulla linea, circolazione ferroviaria sospesa nel weekend fra Ravenna e RiminiBOLOGNA, 15 APR - La circolazione ferroviaria sulla linea Ravenna-Rimini sarà sospesa dalle 23 di venerdì 17 aprile alle 4 di lunedì 20 per la sostituzione dell'impalcato del ponte sul canale Mesola, ... ansa.it

Da Milano a Ravenna. Treni diretti per il mareSedersi sul treno con la valigia (o lo zainetto) a Milano. Attraversare l’Emilia e la Romagna e scendere a Ravenna, dopo poco meno di quattro ore, con un piccolo prezzo: quello del regionale. ilrestodelcarlino.it