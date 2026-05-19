Al via Leggere la Storia | Jesi celebra l' 80° della Repubblica e il voto alle donne
A Jesi, il 19 maggio 2026, si tiene l'evento per commemorare l’80° anniversario della nascita della Repubblica e il primo voto femminile. La città organizza iniziative pubbliche e incontri per ricordare questi momenti storici. La celebrazione coincide con la data di nascita di questa ricorrenza, coinvolgendo cittadini e istituzioni. La manifestazione si svolge nel centro storico e si concentra su testimonianze e materiali d’archivio relativi a quegli anni.
Jesi (Ancona), 19 maggio 2026 - L’80esimo della Repubblica e il primo voto alle donne: Jesi apre la XV edizione di "Leggere la Storia" con un’anteprima dedicata alle "Presidentesse" del Quirinale Giovedì prossimo nella sala Maggiore del Palazzo della Signoria, la professoressa Anna Tonelli e il critico Massimo Raffaeli inaugurano la rassegna. Un focus sul ruolo femminile nelle istituzioni che anticipa il ricco programma di incontri della settimana successiva Ottant'anni di Repubblica, ma anche ottant'anni dal momento in cui le donne italiane esercitarono per la prima volta il diritto di voto. Per celebrare questa doppia, storica ricorrenza (1946-2026), la quindicesima edizione di "Leggere la Storia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Al via la rassegna Il Piacere di Leggere! L'estate della Biblioteca di Rezzato Anna Frank si accende con una serie di incontri dedicati a chi ama la lettura, la storia e il territorio. Un viaggio tra le pagine che ci accompagnerà da maggio a luglio. Il program facebook