Al via Leggere la Storia | Jesi celebra l' 80° della Repubblica e il voto alle donne

A Jesi, il 19 maggio 2026, si tiene l'evento per commemorare l’80° anniversario della nascita della Repubblica e il primo voto femminile. La città organizza iniziative pubbliche e incontri per ricordare questi momenti storici. La celebrazione coincide con la data di nascita di questa ricorrenza, coinvolgendo cittadini e istituzioni. La manifestazione si svolge nel centro storico e si concentra su testimonianze e materiali d’archivio relativi a quegli anni.

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