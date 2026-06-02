Oggi si celebra l’80° anniversario della nascita della Repubblica italiana, nata dal voto del 2 giugno 1946 che ha abolito la monarchia. 77 anni dopo, lo sport è stato inserito nella Costituzione, nell’articolo 33, che riguarda anche l’arte. La giornata è dedicata ai festeggiamenti e alle celebrazioni ufficiali, con eventi pubblici e iniziative che ricordano i valori fondanti della Repubblica.

Oggi è festa: la nostra Repubblica compie 80 anni. Quel 2 giugno 1946 il voto di oltre 12 milioni di italiani spazzò via la monarchia, complice del fascismo e delle leggi razziali. Il referendum, per la prima volta, era a suffragio universale. Orgogliosamente ai seggi anche le donne, finalmente. In quella giornata storica una rappresentativa di giornalisti sportivi milanesi sfidò a Lugano i colleghi ticinesi. Tra i lombardi giocava Gianni Brera, allora alla Gazzetta, tra gli avversari Giuseppe Albertini, storica voce della tv svizzera che segnò il primo gol nel 3-2 a favore dei locali. Il 2 giugno si votò anche per i membri della Costituente che non avrebbero inserito lo sport nella Carta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Oggi è festa! La Repubblica compie 80 anni e lo sport ne è una colonna che insegna educazione

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