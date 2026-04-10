Oggi, il 10 aprile, si celebra il compleanno di Caterina Caselli, che compie 80 anni. La cantante e produttrice musicale ha avuto un ruolo significativo nel panorama musicale italiano negli ultimi sessant’anni. La sua carriera e il suo contributo sono stati riconosciuti come parte della storia della musica nel paese, influenzando anche aspetti culturali e fashion. La sua presenza nel mondo dello spettacolo si è protratta nel tempo, lasciando un segno duraturo.

Caterina Caselli compie oggi, 10 aprile, 80 anni. Un compleanno importante per un’artista che ha avuto una grande impronta nella vita degli italiani, sui costumi, le mode e soprattutto la musica degli ultimi 60 anni. La sua vita in un film. Il suo impatto su quest’ultimo aspetto, prima da cantante e poi da discografica, è stato grandissimo, ed è ben descritto nel film del 2021 ‘ Caterina Caselli. Una vita, cento vite ‘, per la regia di Renato De Maria. Nel film la stessa artista e imprenditrice racconta in prima persona la sua vita straordinaria, gli incontri che le hanno cambiato la vita, su tutti quello con il marito Piero Sugar, e quelli in cui è stata lei a cambiare la vita di molti grandi artisti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caterina Caselli compie 80 anni oggi: una vita per la musica

Caterina Caselli compie 80 anni: la morte del padre, il cancro al seno e la scomparsa di SugarSul cartaceo di Novella 2000 gli 80 anni di Caterina Caselli raccontati da Dario Salvatori: “Nonostante i colpi, è ancora in piedi.

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Temi più discussi: Caterina Caselli compie 80 anni: il padre scomparso quando ne aveva 14, chi ideò il suo famoso caschetto biondo, il matrimonio con Piero Sugar, 7 segreti; Caterina Caselli compie 80 anni: cosa la rende unica?; Gli 80 anni di Caterina Caselli, da Casco biondo a talent scout: la lista incredibile degli artisti che ci ha regalato; RAI RADIO 1 * SUCCESSO. STORIE E VOCI DAL NOVECENTO - 10/04(05.35) : NINO ROTA NEL RICORDO, LA LEGGENDA DELLA COLONNA SONORA / CATERINA CASELLI COMPIE 80 ANNI (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMI.

Caterina Caselli compie 80 anni: il padre scomparso quando ne aveva 14, chi ideò il suo famoso caschetto biondo, il matrimonio con Piero Sugar, 7 segretiLa cantante di successi come «Nessuno mi può giudicare» e «Perdono», ad di Sugar Music e produttrice discografica, è nata a Modena il 10 aprile 1946 ... corriere.it

Caterina Caselli compie 80 anni: la morte del padre, il cancro al seno e la scomparsa di SugarSul cartaceo di Novella 2000 gli 80 anni di Caterina Caselli raccontati da Dario Salvatori: Nonostante i colpi, è ancora in piedi. Del resto, ha sempre avuto una tempra d’acciaio. novella2000.it

#AlmanaccoRock #CaterinaCaselli #MusicaItaliana by @boomerhill1968 il 10 aprile del 1946 nasce a Modena Caterina Caselli, cantante e produttrice notissima per il pezzo Nessuno Mi può giudicare del 1966. Si è poi dedicata con grande successo all'attivit x.com

Compie gli anni un'icona della musica e della discografia italiana: buon compleanno, Caterina Caselli. #CaterinaCaselli - facebook.com facebook