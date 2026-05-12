A Bari, la statua di San Nicola è stata trasferita nel Giardino degli Eroi, dove si è svolta una cerimonia di fede e coraggio. Durante l’evento, alcune persone hanno accompagnato il Santo fino alla caserma. Le famiglie dei militari hanno preso parte alla celebrazione, partecipando alle attività e alle preghiere organizzate in occasione dell’evento. La giornata ha visto la presenza di ufficiali e cittadini, tutti coinvolti nel momento di raccoglimento.

? Punti chiave Chi ha accompagnato la statua del Santo fino alla caserma?. Come hanno partecipato le famiglie dei militari alla celebrazione?. Perché la preghiera del carabiniere ha emozionato i presenti?. Quali valori del servizio militare sono emersi durante la messa?.? In Breve Rettore Giovanni Distante ha officiato la celebrazione nel Giardino degli Eroi.. Motociclisti del Comando Provinciale hanno accompagnato la statua verso la caserma.. La Preghiera del Carabiniere ha coinvolto autorità civili, militari e numerose famiglie.. L'evento ha unito la missione operativa dei carabinieri alla tradizione barese.. Nel Giardino degli Eroi della Caserma Chiaffredo Bergia a Bari, il pomeriggio di oggi ha la presenza straordinaria di San Nicola tra i carabinieri del Comando Legione Puglia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, San Nicola nel Giardino degli Eroi: fede e coraggio in caserma

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