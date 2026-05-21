Il 21 maggio la Chiesa cattolica commemora San Cristóforo Magallanes Jara e i suoi 24 compagni, tutti riconosciuti come martiri messicani. Questi ultimi sono stati uccisi tra le turbolenze del primo Novecento, mentre testimoniano la loro fede. La ricorrenza celebra il loro sacrificio e la loro presenza come figure di riferimento per la comunità religiosa. La giornata è dedicata alla memoria di questi uomini, considerati testimoni della fede in un periodo di forte instabilità nel paese.

Il 21 maggio la Chiesa ricorda San Cristoforo (Cristóbal) Magallanes Jara e i suoi 24 compagni martiri, testimoni della fede in Messico tra le turbolenze del primo Novecento. Il contesto fu quello della persecuzione anticattolica, culminata nelle restrizioni delle leggi di Calles e nella Cristera (1926?1929): molti sacerdoti e laici scelsero di restare accanto al popolo, pagando con la vita la fedeltà al ministero e al Vangelo. Nato a Totatiche (Jalisco) nel 1869, Magallanes fu ordinato sacerdote nel 1899 e divenne parroco di Totatiche. Pastore zelante e uomo di pace, aprì nel 1915 il Seminario Ausiliare di Nostra Signora di Guadalupe per sostenere le vocazioni locali, promosse opere sociali, scuole e associazioni, e rigettò l’uso delle armi come via per difendere la religione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - San Cristoforo Magallanes e i 24 compagni: martiri messicani della fede (21 maggio)

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Santa Messa 21 maggio 2026 ore 08.15 - San Cristoforo Magallanes, sacerdote e compagni, martiri

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