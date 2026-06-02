Oggi 2 giugno Santi Marcellino e Pietro | il martirio che volevano cancellare

Martiri del IV secolo, i Santi Marcellino e Pietro sono testimoni della fede cristiana. I carnefici volevano nascondere il loro martirio, ma un gesto di pietà lo rese noto. Le figure dei Santi Marcellino e Pietro, che si commemorano insieme oggi 2 giugno, sono state per tanto tempo di grande popolarità. Il culto scaturì dopo che San Damaso operò quella grande opera di ritrovamento delle tombe dei cristiani martirizzati durante le persecuzioni dei primi secoli, con la loro identificazione. Questo pontefice, che fece tanto per rendere omaggio alla memoria dei santi componendo celebri epigrammi si occupò anche di loro. Le notizie che giungono fino a noi su questi due martiri, quindi, hanno questa origine. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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Santi Marcellino e Pietro - Storia - giugno 2

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