Oggi si celebra la memoria dei Santi Filippo e Giacomo il Minore, due degli apostoli che hanno seguito Gesù fino al martirio. Entrambi sono considerati tra i Dodici e sono ricordati come figure che hanno dedicato la loro vita alla diffusione del Vangelo. La loro presenza nella storia religiosa viene commemorata in questa giornata, sottolineando il loro ruolo tra i primi fedeli testimoni della fede cristiana.

I Santi Filippo e Giacomo il Minore, colonne tra i Dodici, hanno trasformato l’amore fedele per Gesù in una missione senza confini per diffondere il Vangelo. Accomunati da vari elementi, i Santi Filippo e Giacomo il Minore fanno parte del collegio apostolico che ruota attorno a Gesù. Sono tra i suoi più stretti discepoli, quelli a Lui più vicini. Hanno vissuto insieme al Signore, lo hanno seguito e dopo la sua morte e resurrezione entrambi hanno intrapreso la missione evangelizzatrice e abbracciato per questo il martirio. Un altro elemento che accomuna i Santi Filippo e Giacomo è che tutti e due sono sepolti nella Basilica dei SS. XII Apostoli a Roma, che inizialmente era dedicata solo a loro.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 3 maggio; Santi Filippo e Giacomo: gli apostoli fedeli che seguono Gesù fino al martirio

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