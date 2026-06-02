Occhio quando comprate un' auto | la trappola della ' mini-rata' come difendervi e non farvi ingannare

Quando si acquista un’auto in concessionaria, spesso si chiede subito quanto si dovrà pagare mensilmente, piuttosto che il prezzo totale. Questa pratica di proporre mini-rata mensili può nascondere costi complessivi più elevati o durate di pagamento più lunghe. È importante valutare il costo totale dell’auto e le condizioni del finanziamento, evitando di lasciarsi ingannare da promesse di rate basse che potrebbero nascondere interessi elevati o altre spese.

Quando entri in concessionaria per comprare un’auto, la prima domanda non è più quanto vuoi spendere, ma quanto vuoi pagare al mese. Tutto parte da lì. La rata oggi è diventata il vero punto d’accesso all’acquisto: è una formula semplice, immediata e rassicurante, capace di convincerti che. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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