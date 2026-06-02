Occhio Napoli sirene estere per il top player | possibile addio?

Le sirene straniere, tra cui alcune arabe, si sono fatte avanti per il centrocampista del Napoli, secondo Tuttosport. La Juventus è tra le squadre interessate, ma la società partenopea ha già preso una decisione riguardo al giocatore. Non sono stati forniti dettagli sulla decisione o sul futuro del calciatore. La trattativa sembra ancora aperta, ma al momento non ci sono indicazioni su eventuali sviluppi.

Secondo Tuttosport, oltre la Juventus, si sono fatte sotto le sirene arabe per Stanislav Lobotka. La dirigenza partenopea però preso una decisione sul proprio centrocampista. Lobotka, il Napoli resiste e dice ‘no’. La Juventus ha tentato di sondare il terreno per il regista azzurro, così come alcune società arabe. Per Tuttosport, però, il Napoli ha tracciato una linea invalicabile: Lobotka non si tocca. Il club considera il centrocampista slovacco irrinunciabile per l’equilibrio tattico della squadra e sa bene che cederlo comporterebbe uno squilibrio difficile da risolvere. Il Napoli ha già digerito le difficoltà affrontate nel corso della stagione e sa che perdere un elemento come Lobotka significherebbe smantellare il baricentro della costruzione di gioco. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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